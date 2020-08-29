В Кыргызстане выявили еще 125 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке заболели 30 человек, Оше — 2, Ошской области — 12, Таласской — 6, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 31, Баткенской — 23.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 712 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.