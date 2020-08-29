В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 247 человек. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке выздоровели 129 человек, в Оше — 13, Чуйской области — 15, Таласской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 34.

Всего за весь период зарегистрировали 37 тысяч 973 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.