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Общество

В Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы

Дольщики компании «Мики-Строй» требуют привлечь к уголовной ответственности главу компании. Об этом 24.kg сообщила одна из потерпевших Рахат Нурланова.

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По ее словам, в 2015 году она вложила $80 тысяч за квартиру в строящемся доме. Однако ни денег, ни жилплощади так и не получила.

«Учредителем строительной компании является Максат Жолдошбеков. Мы поменяли однокомнатную квартиру в микрорайоне «Джал» на две квартиры в строящемся доме и добавили недостающую сумму. Когда мы покупали, нам обещали, что дом сдадут в эксплуатацию через год. По проекту там якобы должны были быть детская площадка и бассейн во дворе. Нам показали макет, сказали, что все узаконено. Спустя два года я потребовала от Максата Жолдошбекова деньги хотя бы за одну квартиру, но не получила», — сказала Рахат Нурланова.

Позже вкладчики выяснили, что у Максата Жолдошбекова не было разрешительных документов на строительство объекта.

«Пять лет прошло, я осталась без квартиры и без денег. Дольщики написали заявление в УВД Ленинского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество». В итоге следователь даже не признал меня потерпевшей. Он быстро передал дело в суд. Максат Жолдошбеков просил нас не подавать ходатайство на изменение меры пресечения, потому что якобы потом не получим вложенных денег. Мы поверили, и главу фирмы не арестовали», — рассказала Рахат Нурланова.

Отметим, дольщики компании обратились к президенту с просьбой помочь в разрешении их вопроса. В обращении указано, что заявители выплатили более $2 миллионов на строительство жилого комплекса. Однако своего жилья дольщики не получили. Более того, по данным вкладчиков, Максат Жолдошбеков оформил отступную на свой земельный участок другому человеку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163573/
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