В Кара-Суу мужчину, избившего старика, водворили в СИЗО

В Кара-Суйском районе мужчину, подозреваемого в избиении старика, водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что задержанный вину признал.

«Со слов подозреваемого, он приехал в село Кыдырыша, чтобы искупаться в канале Савай. Задержанный рассказал, что пришел в магазин, выпил там водку, а что было дальше, не помнит», — сообщили редакции.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина избивает старика. Выяснилось, что пострадавшему 81 год, в результате полученных травм он госпитализирован. Через несколько дней подозреваемого задержали.