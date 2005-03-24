«Для кыргызского народа «Манас» является не только историко-поэтическим, но поистине культовым произведением. Из века в век кыргызы черпали из него, как из глубокого благодатного источника, великие стимулы к обретению государственности, идеи национального единства, преданности и верности своему народу, человеческого благородства. Это во многом помогло кыргызам выжить в веках и выстоять в самые лихие времена. Дальнейшие углубленные исследования выявят новые яркие грани этого эпоса и то влияние, которое он оказал на историческую судьбу нашего народа. Уверен, что «Манас» засверкает с годами еще ярче, освещая путь нашим потомкам в будущем», – из книги Аскара Акаева «Кыргызская государственность и народный эпос «Манас».