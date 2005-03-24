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День
независимости
Кыргызстана
Путь длиною в 29 лет
День
независимости
Кыргызстана
Путь длиною
в 29 лет
Кыргызстан
стал первым государством Центральной Азии, официально оформившим
свою государственную независимость.
Эпоха
суверенного
романтизма
Эпоха
суверенного
романтизма
31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Кыргызстана приняла «Декларацию о государственной независимости». Согласно этому историческому акту Кыргызстан стал независимым, суверенным, демократическим государством.
Годом ранее Верховный совет утвердил Декларацию о суверенитете КР, а перед этим – документ, ознаменовавший поворот в истории Кыргызстана, – закон о президентской должности. Тем самым в стране был введен новый институт власти – президент.
Газета
«Слово Кыргызстана»,
1991 год
«Я то время называю эпохой суверенного романтизма. Мы думали, что многое можем изменить, и, конечно, совершали ошибки. Сейчас кто-то может критиковать, но пусть попробует в тех условиях, когда все вокруг рушится, ломается, принимать решения».

Феликс Кулов
Первым президентом Кыргызстана депутаты избрали Аскара Акаева. Первоначально эту должность прочили Чингизу Айтматову. Но он отказался. Попытки избрать кого-то из действующих членов Верховного Совета также провалились. «Тогда предложили Аскару Акаеву. Он же потом сам говорил, что «на парашюте спустился и стал президентом». Примерно так и произошло. Потом его избрали на всенародном голосовании», — вспоминает Феликс Кулов.
В октябре 1991 года в Кыргызстане впервые были проведены выборы президента. За Аскара Акаева проголосовало 95,3 процента избирателей.
Еще одно знаковое событие – принятие Конституции Кыргызской Республики
на 12-й сессии Верховного Совета. Это произошло 5 мая 1993 года. Проект был подготовлен специальным комитетом легендарного парламента и обсуждался на протяжении двух лет. В первой редакции было восемь разделов и 97 статей.
«Разработка Конституции – кропотливый труд. Комитет, который занимался разработкой, возглавляла Чолпон Баекова. Конечно, были споры, но больше технически-юридического характера, формулировка каждого слова, анализировали, как отзовется. Мы работали сессионно, нас с основной работы отпускали в парламент, в субботу-воскресенье».

Феликс Кулов
Но с тех пор
Основной закон страны изменился до неузнаваемости.
Первая редакция и вовсе давно утратила силу.
От первого
легендарного
до шестого
«чимкириков»
От первого
легендарного
до шестого
«чимкириков»
Первым Жогорку Кенешем официально считается 12-й Созыв Верховного Совета Киргизской ССР, носящий наименование «легендарный парламент». Он работал с апреля 1990 по сентябрь 1994 года.
Депутаты
первого
«легендарного созыва»
Собрание народных
представителей
Законодательное
собрание
С мая 1993 года, после принятия новой Конституции, законодательный орган кыргызского государства стал называться Жогорку Кенешем. В феврале 1995 года в Кыргызстане состоялись первые выборы в парламент. Тогда депутаты избирались по мажоритарной системе, а сам Жогорку Кенеш был двухпалатным. Сегодня он – однопалатный и избирается по партийному принципу.
В 2005 году после внесения изменений в Конституцию избранные партии в Жогорку Кенеше получили право формировать правительство. С момента приобретения независимости в Кыргызстане сменилось 30 премьер-министров, некоторые из них занимали должность один-два дня. Среди стран СНГ Кыргызстан – рекордсмен по смене правительств.
За последние 10 лет в кресле главы кабмина успели побывать 11 человек. Многие премьер-министры покидали посты после громких скандалов. Только Мухаммедкалыю Абылгазиеву удалось сохранять должность более двух лет.
4 октября 2020 года кыргызстанцы выберут новый, седьмой созыв парламента. Вполне вероятно, что сменится
и кабинет министров.
Испытание
на прочность –
Баткен
Испытание
на прочность –
Баткен
В 1999-2000 годы на территории Баткенского района Ошской области произошли вооруженные столкновения с боевиками Исламского движения Узбекистана.
Кыргызский
солдат
Пленные
боевики
По официальным данным, в начале августа 1999 года группа религиозных экстремистов вторглась на юг Кыргызстана, в результате чего жители Баткенского района оказались в эпицентре трагических событий.
Потери личного состава Министерства обороны за баткенскую кампанию составили более полусотни человек.

Приказом министра обороны КР от 2001 года военнослужащие, погибшие в ходе боевых действий по защите южных рубежей, навечно зачислены в списки войсковых частей Вооруженных сил КР.
Памятник
героям
Баткена
Для увековечивания их подвига во всех соединениях и частях Вооруженных Сил КР 26 октября установлен Днем чествования памяти воинов, погибших во время Баткенских событий 1999-2000 годов.
Одним из ответов на вторжение боевиков стало образование в октябре 1999 года Баткенской области,
а на границе с бывшими союзными странами начали разворачивать пограничные отряды и заставы.
Аксыйские
события,
две революции
и пять
президентов
Аксыйские
события,
две революции
и пять
президентов
В марте 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района люди вышли на митинг против передачи Китаю 90 тысяч гектаров территории КР – участка Узенгу-Кууш.
Непосредственным поводом для волнений послужил арест депутата ЖК Азимбека Бекназарова. Люди тогда требовали выпустить его из-под стражи
и не отдавать Китаю землю.
События в Аксы
Архивное видео
Силовики применили оружие, в результате погибли шесть человек. После революции 2005 года погибшие посмертно были награждены медалью «Эрдик».
Считается, что Аксыйские события стали отправной точкой обеих революций. Об этом, в частности, упомянул в своем обращении, приуроченном к очередной годовщине, президент Сооронбай Жээнбеков.
С. Жээнбеков
у памятника погибшим в селе Боспиек
«Аксыйские события 17 марта остались в истории страны как переломный момент на пути демократического развития. Это стало началом борьбы нашего народа с несправедливостью, послужило важной предпосылкой Мартовской и Апрельской народных революций. Сегодняшняя власть прилагает все усилия для того, чтобы оправдать доверие людей, которые, подвергая свои жизни риску, выступили во имя будущего страны».

Сооронбай Жээнбеков
А. Бекназаров
на траурном митинге
«Аксыйцы болели, страдали, не раз прогнулись, но не сломались, не сдались и не торговались. Политическая борьба, начавшаяся на Аксыйской земле, превратилась в общенациональную борьбу с семейным правлением президента.
Автор и исполнитель семейного правления Акаев вместе с семьей был вынужден бежать из страны 24 марта 2005 года», – говорится в обращении Азимбека Бекназарова к юбилею трагической даты.
Через три года в Кыргызстане произойдет первая революция, в результате которой первый президент Аскар Акаев покинет страну.
События 24 марта 2005 года остались в истории Кыргызстана как тюльпановая революция. Поводом для начала волнений стали массовые нарушения законов во время выборов в Жогорку Кенеш, безосновательное отстранение от выборов кандидатур видных государственных и общественных деятелей. В частности, Роза Отунбаева, которая баллотировалась от того же района, что и дочь Аскара Акаева – Бермет Акаева, в течение одного дня была сначала зарегистрирована как кандидат в депутаты, а потом регистрации лишена.
Народные волнения начались 11 марта 2005 года в Джалал-Абаде, после чего распространились по всей республике. 24 марта силы оппозиции захватили Дом правительства, в Бишкеке начались мародерства.
Аскар Акаев покинул страну. 3 апреля он согласился уйти в отставку в обмен на обещание парламента выполнять закон о гарантиях бывшим президентам, предоставляющий им широкие льготы. Переговоры между Акаевым и спикером нового парламента Омурбеком Текебаевым о сдаче власти состоялись в Москве. По их итогам подписан протокол о досрочном сложении Акаевым полномочий президента «в соответствии с собственным заявлением». 11 апреля 2005 года де-юре Жогорку Кенеш принял отставку Акаева.
Генеральная прокуратура КР после бегства главы государства возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи.
Курманбек Бакиев
10 июля 2005 года проведены досрочные выборы президента, их выиграл Курманбек Бакиев.
10 февраля 2006 года введены новые поправки в Конституцию. Полномочия президента усилены, парламент практически лишен возможности влиять на решения главы государства.
Через пять лет – 7 апреля 2010 года в стране снова произошла революция. В результате беспорядков и столкновений с правоохранительными органами погибли 87 человек.
Буре на центральной площади Ала-Тоо предшествовали события в Таласе, где произошли первые столкновения милиции со сторонниками оппозиции. Они начались после того, как в областном центре задержали одного из лидеров оппозиционной партии «Ата-Мекен» Болота Шера. Там произошел первый захват зданий государственных органов власти, в руках протестующих оказался и министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев. В ночь с 6 на 7 апреля спецслужбы арестовали в Бишкеке большинство лидеров оппозиции, в том числе Алмазбека Атамбаева, Темира Сариева, Омурбека Текебаева и других. На свободе осталась Роза Отунбаева, ее местонахождение скрывалось.
Апрельская революция
Архивное видео
Курманбек Бакиев, бежав из Бишкека, укрылся в своем родовом селе на юге страны, откуда пытался организовать сопротивление временному правительству. Впоследствии он переехал в Беларусь. На обращения Бишкека с просьбой выдать Бакиева, обвиняемого на родине в даче приказа на расстрел демонстрации, Минск неоднократно отвечал отказом.
После апрельских событий в стране было образовано Временное правительство, которое возглавила Роза Отунбаева.
Роза
Отунбаева
«Когда произошли события 7 апреля, когда мы столкнулись с фактами убийства мирных жителей, правительство и парламент разбежались, Бакиев улетел, оппозиция поняла, что надо спасать страну, которая осталась без власти. Тогда собрались лидеры оппозиции, было решено, что я останусь лидером народного фронта, но уже в качестве главы Временного правительства».

Роза Отунбаева
19 мая 2010 года специальным декретом Временного правительства Роза Отунбаева была провозглашена президентом переходного периода. Она занимала этот пост вплоть до избрания и вступления в должность Алмазбека Атамбаева 1 декабря 2011 года. Это стало первой мирной передачей президентской власти в Кыргызстане.
Роза Отунбаева
и Алмазбек
Атамбаев
Роза Отунбаева – первая женщина-президент Кыргызстана и пока единственная женщина, занимавшая пост президента в странах СНГ.
Алмазбек Атамбаев также добровольно покинул свой пост в 2017 году. В октябре прошли президентские выборы, на которых за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей. 24 ноября он официально стал президентом Кыргызстана. На президентских выборах 2017 года его поддерживал Алмазбек Атамбаев. Последний говорил, что остается в политике и займется обновлением партии. Он отметил, что на будущих парламентских выборах возглавит партийный список СДПК.
Церемония инагурации Сооронбая Жээнбекова
На церемонии инаугурации Сооронбай Жээнбеков пообещал, что первый его указ в качестве главы Кыргызстана будет о присвоении предшественнику звания Героя Кыргызской Республики и награждении его знаком отличия «Ак-Шумкар». Через три дня документ был подписан. Однако после выборов отношения соратников охладели, а в марте 2018 на закрытом съезде СДПК Алмазбек Атамбаев обрушился с критикой на своего преемника Сооронбая Жээнбекова. Он обвинил его в автократии, коррупции и отходе от избирательной политической платформы.
27 июня 2019 года Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента и, следовательно, неприкосновенности.
7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. На спецоперацию силовики решились после многомесячных, но безуспешных уговоров Атамбаева прийти на допрос и дать показания. Но в первый день она провалилась. 8 августа 2019 года после повторного штурма и долгих переговоров Алмазбек Атамбаев все-таки сдался.
В ходе спецопераций по задержанию экс-президента пострадали 136 человек, погиб один спецназовец.
23 июня 2020 года судом Первомайского района Бишкека Алмазбек Атамбаев приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца, а также лишен всех государственных наград и имущества за незаконное освобождение Азиза Батукаева. Судебный процесс по Кой-Ташским событиям еще продолжается.
Сегодня
Алмазбек Атамбаев находится
в СИЗО ГКНБ.
Ошские
события
Ошские
события
В ночь на 11 июня 2010 года в Ошской области начались межэтнические столкновения. По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали о более двух тысячах погибших.
Однако государственные органы КР дают иную статистику:
официально зарегистрировано 443 жертвы.
Целые кварталы южной столицы были разрушены, более полутора тысяч домов сгорело, многие кыргызстанцы были вынуждены бежать от погромов в Узбекистан, опасаясь за свои жизни.
Беженцы на границе с Узбекистаном
Правоохранительные органы
возбудили по противоправным фактам
5 646 уголовных дел
3 346
по городу
Ош
1 303
по Ошской
области
954
по Джалал-Абадской области
43
Военная
прокуратура
Горе
матери
Несколько комиссий, в том числе международных, проводили расследование, пытаясь выяснить причины конфликта. Они пришли к выводу: часть вины за эту трагедию лежит на Временном правительстве.
«Мы оказались на разломе, когда бывшая власть не хотела уходить сама, а отстреливалась. Было очень трудно, единства в обществе, среди политиков не было. Случились Ошские события, тоже, говорят, что мы действовали медленно, но сразу же в город были направлены лучшие силы, вылетели члены Временного правительства. Мы делали все, что могли. Люди погибли, это, конечно, тоже можно отнести к провалам, недостаткам работы Временного правительства. Но обвинять его во всех грехах абсолютно неразумно. Мы, насколько могли, сплачивали народ».

Роза Отунбаева
Признаки нарастающего межэтнического конфликта отмечались с начала апреля, а в мае произошло несколько стычек между представителями двух этносов. Тогда же начали распространяться слухи о массовых беспорядках. Назывались разные даты.
13 мая 2010 года сторонниками Курманбека Бакиева было захвачено здание областной государственной администрации Джалал-Абадской области. А уже на следующий день сторонники Временного правительства вновь взяли его под свой контроль.
19 мая в Джалал-Абаде прошел митинг против лидера узбекской диаспоры Кадыржана Батырова, участники которого потребовали привлечь его к ответственности за разжигание межнациональной розни. Впоследствии он был осужден в Кыргызстане на пожизненное лишение свободы за сепаратизм и организацию массовых беспорядков на юге. Однако до приговора суда ему удалось скрыться. Он получил статус политического беженца в Швеции. 4 декабря 2019 года Кадыржан Батыров скончался в Одессе.
«Это было время смены режима, сторонники предыдущей власти поджигали страну, где могли: Маевка, другие районы столицы, в Джалала-Абаде, Оше были большие вспышки, чтобы они могли там поставить свое правление и вновь «освоить» страну. Мы буквально в первые же дни заявили, что берем власть, чтобы решить вставшие проблемы безвластия, воздать должное виновникам всего происшедшего, что выработаем новую конституцию, восстановим все ветви власти: проведем выборы парламента, президента в определенные сроки. И мы это сделали. Главное, что было восстановлено равновесие, спокойствие в обществе. Мир наступил в стране».

Роза Отунбаева
Губернатором Ошской области тогда был нынешний президент
Сооронбай Жээнбеков.
«Мы выстояли с вами, чтобы положить конец конфликту, навести порядок, продолжить мирную жизнь людей. Я все помню. Я всем сердцем чувствую боль и печаль каждого соотечественника, потерявшего близкого человека».

Сооронбай Жээнбеков
Кыргызстан
на мировой
арене
Кыргызстан
на мировой
арене
Первым объединением, членом которого стала молодая страна – Содружество Независимых Государств, которое было создано 21 декабря 1991 года. В январе 1992 Кыргызская Республика вступила в ОБСЕ, а в марте - в Организацию Объединенных Наций.
В тот день перед зданием ООН в Нью-Йорке был поднят флаг Киргизской ССР - новый флаг к этой дате парламент Кыргызстана утвердить не успел.
Церемония
возле здания
ООН
В этом же 1992 году Кыргызстан подписал Договор о коллективной безопасности,
а в 2003-м стал членом Организации Договора о коллективной безопасности – военно-политического союза, созданного на основе ДКБ. 23 октября 2003 года состоялось открытие российской авиабазы «Кант» – авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.
Авиабаза
«Кант»
«База в Канте возникла по просьбе кыргызстанского руководства в 1999–2000 годы, когда Киргизия столкнулась с атакой международных террористов, которые перешли границу из Афганистана. И тогда меня, вот меня лично, действующее руководство Киргизии попросило срочно разместить военный контингент, прежде всего авиацию, для того, чтобы была возможность эффективно бороться с террористической угрозой…
Если когда-то Киргизия скажет, что мы настолько укрепили свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем.
Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент.
Он связан только с одним – с обеспечением безопасности самой Киргизии».

Владимир Путин
Российская база стала вторым иностранным военным субъектом, открытым за годы независимости. Еще в 2001 году на территории международного аэропорта «Манас» появилась авиабаза антитеррористической коалиции. Она была создана по мандату ООН для осуществления боевых действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая свобода» в Афганистане.
В июле 2014 года объект был закрыт, территория и инфраструктура переданы Национальной гвардии Кыргызстана.
Во время пика заболеваемости коронавирусом
в Кыргызстане на базе
был развернут
мобильный госпиталь.
Кыргызстан первым из стран на постсоветском пространстве вступил во Всемирную торговую организацию.
При этом срок переговоров КР по вступлению в организацию считается самым коротким около трех лет, тогда как в среднем он составляет 9,5 года.
1
12 августа 2015-го Кыргызстан стал пятым государством –
членом ЕАЭС.
2
Кыргызская Республика является одним из государств-учредителей Шанхайской организации сотрудничества, созданной в 2001 году.
3
Кроме того, республика является членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Организации Исламского Сотрудничества.
4
На сегодня Кыргызстан поддерживает членство в 120 международных организациях.
«Количественное участие в различных международных организациях и союзах еще не означает качественное участие. Просто числиться и быть запасным игроком – не всегда говорит о действенности внешней политики».

Айнур Джоробекова
профессор, Дипакадемия
МИД КР
Айнур Джоробекова отметила, что вполне объяснимо желание Кыргызской Республики на первоначальном этапе вступить в как можно большее количество организаций: страна впервые занималась вопросами суверенитета, почувствовала себя самостоятельным государством. Но необязательно членство в каких-то объединениях принесет свои дивиденды. По ее словам, сейчас идет процесс санации, ревизии участия в международных организациях и, исходя из прагматических соображений, необходимо пересмотреть, насколько оправданно или неоправданно членство в них.
Возвращение
к истокам
Возвращение
к истокам
После распада Советского Союза перед независимыми государствами и народами встала проблема национальной самоидентификации.
Первый
Всемирный
курултай
кыргызов
30-31 августа 1992 года в Кыргызской государственной филармонии состоялся Первый Всемирный курултай кыргызов, на котором было принято решение об образовании Международного фонда возрождения кыргызов. На курултай приехали представители этноса из разных стран. Его председателем был избран народный писатель Кыргызстана Тологон Касымбеков.
В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании 1000-летия эпоса «Манас». Оно состоялось в 1995 году.
«Для кыргызского народа «Манас» является не только историко-поэтическим, но поистине культовым произведением. Из века в век кыргызы черпали из него, как из глубокого благодатного источника, великие стимулы к обретению государственности, идеи национального единства, преданности и верности своему народу, человеческого благородства. Это во многом помогло кыргызам выжить в веках и выстоять в самые лихие времена. Дальнейшие углубленные исследования выявят новые яркие грани этого эпоса и то влияние, которое он оказал на историческую судьбу нашего народа. Уверен, что «Манас» засверкает с годами еще ярче, освещая путь нашим потомкам в будущем», – из книги Аскара Акаева «Кыргызская государственность и народный эпос «Манас».
С 2015 года в Кыргызстане решено отмечать День эпоса «Манас» ежегодно 4 декабря. «Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.
1
В 1996 году состоялся Первый курултай народа Кыргызстана,
в котором участвовали 1,2 тысячи делегатов. На курултае была образована Ассамблея народа Кыргызстана, первым председателем которой стал известный государственный и общественный деятель Сопубек Бегалиев.
2
В 2000 году Ош официально провозгласили южной столицей Кыргызстана. Произошло это во время празднования 3000-летия города. О почтенном возрасте Оша свидетельствуют наскальные рисунки и надписи, обнаруженные на южном склоне Сулейман-Тоо.
3
В 2003 году Кыргызстан отметил 2200 лет своей государственности. Праздничные мероприятия прошли на площади Ала-Тоо. Дата эта появилась не просто так, именно столько лет назад в китайских летописях было обнаружено упоминание этнонима – кыргыз.
«Углубленные изыскания отечественных ученых, опирающихся на труды древних и современных историков, убедительно показывают, что зарождение кыргызской государственности произошло, по крайней мере, в конце III века до нашей эры, то есть двадцать два века назад».
Указ президента КР о проведении Года кыргызской государственности от 1 августа
2002 года
9 сентября 2014 года
прошли I Всемирные игры кочевников – международные спортивные состязания по этническим видам спорта.
Игры – самый масштабный международный проект Кыргызской Республики, инициированный правительством Кыргызстана в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.
В 2016 году на Иссык-Куле прошли II Всемирные игры, после чего эстафета проведения была передана Турецкой Республике. Третьи планировали провести осенью этого года, но из-за пандемии перенесли на 2021 год.
В интервью телеканалу «Апрель» в декабре 2018 года Алмазбек Атамбаев сказал:
«До проведения Всемирных игр кочевников не много было людей, которые открыто могли гордиться тем, что они кыргызы. Теперь наши граждане ходят с высоко поднятой головой, гордясь, что они кыргызы».
29 лет независимости –
это небольшой срок по историческим меркам.

Кыргызстан прошел непростой путь, он совершал ошибки, но и достиг определенных успехов, став одним из самых свободных государств в Центральной Азии.
Корреспондент: Мария Орлова
Дизайнер: Надежда Хабичевская

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