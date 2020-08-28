За три дня до начала учебного года: 31 школа страны не имеет доступа к интернету

Чиновники Государственного комитета информационных технологий и связи встретились с представителями Министерства образования и науки, Государственного агентства связи, ОАО «Кыргызтелеком», ЗАО «Альфа Телеком», ООО «Скай Мобайл» и ООО «Нур Телеком» и обсудили вопрос об обеспечении объектов образования высокоскоростным доступом к интернету и готовности школ к дистанционному обучению.

Участники совещания признали, что обеспечение бесперебойным доступом к интернету школ — важная задача и есть образовательные учреждения, где нет технических возможностей для доступа к Сети.

По данным ведомства, особое внимание уделено проведению профилактических работ при возможных технических неполадках, связанных с интерконнектом. Совместно с операторами связи надо будет определить частые причины, препятствующие обеспечению бесперебойного доступа к интернету.

Ранее ОАО «Кыргызтелеком» выявило 31 школу, где нет технической возможности организации в них доступа к Сети посредством волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В 11 из них уже ведутся работы по обеспечению доступа к интернету. Специалисты начали прокладку ВОЛС.

В ГКИТиС информируют, что у операторов мобильной связи отсутствует техническая возможность обеспечить учебные заведения доступом к Сети, расположенные в селах Кызыл-Ой, Ак-Тюз, Шоро, Энилчек, Ак-Шырак и Кара-Шоро.

В три школы Джалал-Абадской области нецелесообразно прокладывать оптоволоконку, потому что, по сведениям МЧС, местное население будут переселять — населенные пункты находятся в опасной зоне.

А село Зардалы до сих пор не электрифицировано. Обеспечить местную начальную школу имени Суйунова доступом к интернету операторы не могут.

Специалисты предлагают проложить локальную сеть в общеобразовательные учреждения в труднодоступных районах для обеспечения доступа к образовательным ресурсам на базе технологии беспроводного доступа (Wi-Fi) без выхода в Сеть. Когда это будет сделано, чиновники не сообщают. Но очевидно, что 1 сентября ученики данных школ не смогут приступить к занятиям в режиме онлайн.

Операторы связи заявляют, что интернет-трафик для школьников и студентов обнулен, но только при использовании образовательных порталов.