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Общество

Минкультуры предложило утвердить охранные зоны городищ Чуйской долины

Министерство культуры, информации и туризма предложило утвердить охранные зоны городищ Чуйской долины. Проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, Кыргызстан ратифицировал в 1995 году Конвенцию ООН «Об охране всемирного культурного и природного наследия», тем самым обязавшись выявлять, охранять и популяризовать объекты историко-культурного наследия международного значения и принимать для этого соответствующие юридические, научные, технические, административные и финансовые меры.

Городища Чуйской долины Красная Речка (Невакет), Ак-Бешим (Суяб) и Буранинский историко-культурный комплекс (Баласагын) в 2014-м внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, они входят в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения и являются одними из значимых объектов на Великом шелковом пути.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163553/
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