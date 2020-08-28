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Общество

Развитие кинематографа станет приоритетным в госполитике в сфере культуры

Развитие кинематографа предлагается признать приоритетным в государственной политике в сфере культуры. Соответствующие поправки в Закон «О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики» на общественное обсуждение вынесло Министерство культуры, информации и туризма.

Как отмечается в справке-обосновании, национальный кинематограф является одним из важнейших факторов эстетического воспитания, образования и досуга и играет важную роль в формировании национальной идеологии и развитии демократического общества.

В ведомстве считают, что предлагаемые изменения приведут к развитию современной инфраструктуры для производства и распространения конкурентоспособного кино, привлечения инвестиций в сферу, а также к увеличению объема произведенных национальных фильмов.

В документе предлагается наделить уполномоченный орган в области кинематографии функциями по поиску, инициированию проектов государственно-частного партнерства и их реализации.

Кроме того, законом хотят закрепить полномочия правительства по нормативному регулированию публичной демонстрации, распространению и прокату киновидеофильмов на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163550/
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