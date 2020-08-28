В свет вышла книга для детей о футболе журналиста 24.kg Ивана Марченко

В свет вышла книга для детей «От Пеле до Мурзаева» журналиста 24.kg Ивана Марченко. Об этом сообщили в фонде «Инициатива Розы Отунбаевой», который ее издал.

«Футбол — это спорт номер один в мире по популярности, он привлекателен не только своей зрелищностью, но и своей доступностью для всех. В футбол играют в престижных детских футбольных школах при знаменитых клубах и в бразильских бедных кварталах — фавелах, где гоняют мяч мальчишки из бразильских трущоб. В книге не только описаны правила игры и определения футбольных терминов, но и история футбола и самых известных игроков, стадионов, тренеров и даже, как зарабатывают команды», — отметили в фонде.

По словам автора, книгу он написал за неделю.





Сверстала и оформила книгу дизайнер 24.kg Надежда Хабичевская.

Тираж — 5 тысяч экземпляров (3 тысячи — на кыргызском языке и 2 тысячи — на русском).