1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Айни, Джаманбаева, Худайбергенова, Токтоналиева;
- 9.00-17.00 — улица Лумумбы, 108;
- 9.00-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Усенбаева;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата, Шералиева), «Ак-Ордо» (улица Каркыра), отрезки улиц Чуйкова, Шевченко, Боконбаева;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Акшоокум, Ашар);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Молдокулова, Достоевского, Чар, ВБЧК, Кулмурзаева, Арстанбап), отрезки улиц Ереванской, Бухарской, Набережной, Чуй;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Крымской, Хвойной, Хмельницкого, Дордой;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Джамбула, Баялинова, Урицкого, Осипенко;
- 14.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная, Восточная), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная, Новая, Какебаева), Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Кондучаловой, Фрунзе, Карабаева), Гроздь (улицы Гроздинская, Рыскулбекова, Шаршенова), Озерное (улицы Школьная, Фрунзе);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Новое (улицы Мичурина, Калинина), Гавриловка (улица Школьная);
- 8.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Фрунзе, Свердлова, Садовая), Сокулук (начало улицы Белинского, улицы Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина);
- 8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Ак-Суу, Большевик (улица Шопокова);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дружба, Туз (улицы Дербишева, Жунусова);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Чуй (улица Береговая), Калиновка (улицы Тургумбаева, Киргизская).