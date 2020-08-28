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Общество

День независимости. На салют и оформление столицы потратят 2,7 миллиона сомов

Из-за эпидемиологической ситуации массовых мероприятий в День независимости не будет. Однако на оформление города и праздничный салют мэрия Бишкека потратит 2,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, на некоторых улицах размещены праздничные баннеры, установлены декоративные сооружения на перекрестках проспектов Чуй и Манаса, проспекта Чуй с улицей Абдрахманова, проспекта Чингиза Айтматова с улицей Ахунбаева, завершено оформление площади Ала-Тоо, здания «Илбирс».

«31 августа на площади будут дежурить карета скорой медицинской помощи и один пожарный расчет. Для обеспечения общественной безопасности будет задействован личный состав ГУВД столицы», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163539/
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