29 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Чуйская область
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Октябрьская).
2Ошская область
- 9.00-18.00 — сельская управа Кара-Кульджа.
3Баткенская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Бирдик, Ак-Сай, Ак-Татыр, Самаркандек, город Баткен (кварталы «Аэропорт», МСО, СМУ), села Катран, Кара-Булак, Тогуз-Булак, Мин-Жигач, Айбийке, Белес, Айкол, Кенчи, Танги-Озу, Асти-Добут, Ак-Терек, Айыкты, Берки-Суу, Кой-Таш, Калта-Арык.