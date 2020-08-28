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Общество

29 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Октябрьская).
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельская управа Кара-Кульджа.
3
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Бирдик, Ак-Сай, Ак-Татыр, Самаркандек, город Баткен (кварталы «Аэропорт», МСО, СМУ), села Катран, Кара-Булак, Тогуз-Булак, Мин-Жигач, Айбийке, Белес, Айкол, Кенчи, Танги-Озу, Асти-Добут, Ак-Терек, Айыкты, Берки-Суу, Кой-Таш, Калта-Арык.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163525/
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