29 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область Московский РЭС 8.00-17.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Октябрьская).

2 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — сельская управа Кара-Кульджа.

3 Баткенская область Баткенская область