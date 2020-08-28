ГСИН не применила амнистию к осужденной. Омбудсмен обратился в прокуратуру

Сотрудники Государственной службы исполнения наказаний в нарушение закона не применили две амнистии к осужденной. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Уточняется, что акыйкатчи направил представление на устранение выявленных нарушений прав и свобод человека и гражданина в прокуратуру.

«А.Э. была приговорена к семи годам лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из корыстных или хулиганских побуждений». Женщина является матерью-одиночкой, на ее иждивении двое детей и престарелая мать. Исполнение приговора было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летия, то есть до 23 сентября 2019 года. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в нарушение своих обязанностей не инициировали процедуру применения к ней актов амнистий, объявленных в 2015 и в 2016 годах. Срок наказания осужденной подлежал сокращению. Однако в отношении осужденной А.Э. закон не был исполнен», — сообщили в пресс-службе акыйкатчи.