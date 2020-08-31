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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Бишкеке: какие ограничения по-прежнему действуют

Ежедневная статистика, которую озвучивает Минздрав, свидетельствует о том, что коронавирус и вспышка внебольничной пневмонии в Кыргызстане идут на спад. Однако республиканский штаб напоминает, что расслабляться рано. Ранее чиновники прогнозировали вторую волну COVID-19.

Напомним, в стране по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим ранее введены временные ограничения, касающиеся различных субъектов жизнедеятельности.

В мэрии Бишкека 24.kg проинформировали, какие из них до сих пор актуальны.

Общественный танспорт

Автобусы, троллейбусы, маршрутки работают в столице ежедневно с 7.00 до 11.00 и с 14.00 до 23.00. Водители обязаны проводить санитарную обработку и дезинфекцию салонов, в которых также должны быть установлены санитайзеры. Во время смены водитель должен быть в маске. За нарушение эпидемиологических норм предусмотрен штраф.

Перерыв для санитарной обработки автобусов, троллейбусов и маршруток — с 11.00 до 14.00.

Общепит

Кафе и рестораны, другие точки общественного питания работают с 7.00 до полуночи. Службам доставки всех точек общепита разрешается работать круглосуточно. Но с соблюдением санитарных норм.

Торговые центры площадью свыше 100 квадратных метров, в том числе супермаркеты, продуктовые магазины и мелко-оптовой торговли, работают ежедневно с 7.00 до полуночи.

Рынки

Рынки и базары Бишкека работают с 9.00 до 17.00 с обязательным закрытием на перерыв для дезинфекционной обработки территории и прилавков.

Принятые меры будут действовать до особого распоряжения, которое последует после стабилизации эпидемиологической ситуации, проинформировали в аппарате муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163514/
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