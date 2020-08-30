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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и празднование Дня независимости

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star, 11.00.

31 августа. Празднование Дня независимости

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие на площади Ала-Тоо пройдет в онлайн-формате. Зрители не приглашаются. Народные гулянья также не планируются.

В эфире телеканалов, 10.00-11.00.

3 сентября. Кинофестиваль «Олгон-Хорхон»

Тема фестиваля: «Последствия социального катаклизма в период пандемии COVID-19 с его предчувствием до и невозможностью предугадать дальнейшего сценария нашего будущего».

Youtube-канал творческой группы «705», 18.00-23.00.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163506/
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