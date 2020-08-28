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Общество

Арка на въезде в Каракол. В области думают над привлекательностью для туристов

На въезде в Каракол предлагают установить арку. Фотографию объекта опубликовали в социальных сетях.

Пресс-секретарь полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев объяснил, что накануне прошло совещание с архитекторами о туристической привлекательности региона.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Эскиз въездной арки в Каракол

«Архитекторы области и участники разных конкурсов по совершенствованию аншлагов показали свои наработки. Этот эскизный проект был готов еще в прошлом году, на день города», — отметил он.

Жаныбек Кожоев добавил, что конкретного решения не было. «Просто обсудили, какие можно создать архитектурные ансамбли в области, какими должны быть курортно-санаторные зоны, горнолыжные базы», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163505/
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