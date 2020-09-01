В Бишкеке 1 сентября небольшая облачность, возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 9 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-11.00 — отрезки улиц Айни, Джаманбаева, Худайбергенова, Токтоналиева;

9.00-17.00 — улица Лумумбы, 108;

9.00-13.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Усенбаева;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата, Шералиева), «Ак-Ордо» (улица Каркыра), отрезки улиц Чуйкова, Щевченко, Боконбаева;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Акшоокум, Ашар);

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Молдокулова, Достоевского, Чар, ВБЧК, Кулмурзаева, Арстанбап), отрезки улиц Ереванской, Бухарской, Набережной, Чуй;

10.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);

13.00-17.00 — отрезки улиц Крымской, Хвойной, Хмельницкого, Дордой;

14.00-17.00 — отрезки улиц Джамбула, Баялинова, Урицкого, Осипенко;

14.00 −18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо».

У кого намечается той

Аманбай Кайыпов

Родился 1 сентября 1966 года в селе Джаны-Куч Нарынской области. Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Абдес Анарбеков

Родился 1 сентября 1984 года в городе Фрунзе. Руководитель аппарата полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области.

Памятные даты

День знаний

1 сентября — праздник начала нового учебного года прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

Появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»

В СССР 1 сентября 1964 года на телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».

В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и другие. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было несколько: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но накануне первого эфира у программы нашлось название: «Спокойной ночи, малыши!».

Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и Театра сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тепа (первые герои передачи), куклы Шустрик и Мямлик.

Позднее появились другие кукольные персонажи — пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ежик Чучуня, мальчик Ерошка и другие.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе Тендик Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959 году, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959 году избран членом Союза журналистов СССР, в 1963 году — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014 года.

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