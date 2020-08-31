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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 31 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 12 минут.

Сегодня в Кыргызстане нерабочий день. 24.kg позравляет всех с Днем независимости!

У кого намечается той

Абылкайыр Узакбаев

Родился 31 августа 1964 года в селе Тамга Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Курсан Асанов

Родился 31 августа 1966 года в селе Джаны-Арык Ошской области. Экс-заместитель министра внутренних дел.

Его сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Памятные даты

День независимости Кыргызстана

В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла постановление о Декларации о государственной независимости. Согласно этому историческому акту, Кыргызстан объявлен независимым, суверенным, демократическим государством.

Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. В декларации содержался призыв к парламентам союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость Кыргызстана.

В 2020 году в республике праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Утвержден план Пишпека

ЦГА КФФД КР
Фото ЦГА КФФД КР. Дом в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, 1909 год

Cегодня исполняется 140 лет с того дня, как официально утвердили План проектного расположения вновь предполагаемого города Пишпека.

В 1878 году в Пишкек решили перенести из Токмака уездную столицу. Поэтому и разработали тот план. Из него следовало, что город должен быть с застройками европейского типа. Уличную сетку разбивали в шахматном порядке, это благоприятствовало устройству арычной сети и естественной вентиляции улиц.

Архивные фотографии города можно найти в материале журналистов 24.kg по ссылке.

День блога

Идея праздновать День блога появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08).

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-полковник Леонид Ивашов

из интернета
Фото из интернета. Леонид Ивашов

Родился 31 августа 1943 года в совхозе имени Фрунзе Киргизской ССР. Российский военный и общественный деятель.

Выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища имени Ленина и Военной академии имени Фрунзе. Командовал мотострелковой ротой в Группе советских войск в Германии и был замкомполка в Таманской дивизии. Возглавлял Секретариат министров обороны СССР Устинова и Соколова, управление делами Минобороны при министре Язове. В 1996-2001 годах был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

В декабре 2011-го выдвигался в кандидаты на пост президента России.

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. Доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей России. Автор трех научных книг и двух поэтических сборников.

Куда сходить

Культура

  • торжественное мероприятие по случаю Дня независимости, вечером салют; Подробнее
  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163503/
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