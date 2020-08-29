19:20
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 179 тысяч 707 звонков поступило за все время в кол-центр 118

За все время работы кол-центр 118 принял 179 тысяч 707 звонков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, «Линия самодиагностики — 118» запущена 6 апреля мэрией Бишкека совместно с Минздравом КР, Городским управлением здравоохранения, Фондом «Сорос-Кыргызстан», ОАО «Кыргызтелеком» и швейцарским проектом «Реформы медицинского образования». Благодаря последнему служба вышла на национальный уровень, развернув центры обработки вызовов и в регионах страны.

Рекордное количество звонков в кол-центр по республике поступило в июле — 108 тысяч 54, в Бишкеке — в июне, 42 тысячи 421 обращение.

В мэрии добавили, что кол-центр 118 продолжает медконсультации в штатном режиме. С 1 сентября финансирование линии прекращается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163501/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ разрешила клинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,7 миллиона человек
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус
За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет
В КР выявили 125 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 712
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 247 человек
В Джалал-Абаде закрыли все стационары
Сеть кинотеатров просит премьер-министра разрешить работать
Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
Во время подворных обходов выявлено почти 6,5 тысячи больных ОРВИ и пневмонией
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;Бишкеке ситуация остается напряженной Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной
Выборы-2020. Партия &laquo;Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Кыргызстанцы, находящиеся в&nbsp;РФ, теперь могут улететь домой в&nbsp;свободном графике Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике
Как партии готовят сторонников: на&nbsp;участки в&nbsp;Бишкеке массово свозят сельчан Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан
Бизнес
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
Успейте оплатить налоги на&nbsp;землю, жилье и&nbsp;транспорт вместе с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
29 августа, суббота
19:01
Цифра дня. 179 тысяч 707 звонков поступило за все время в кол-центр 118 Цифра дня. 179 тысяч 707 звонков поступило за все время...
18:12
ВОЗ разрешила клинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса
17:03
Жители города Ош просят огородить канал, где тонут дети. Власти не реагируют
16:01
Фискализация налоговых процедур будет идти под брендом «СМАРТ Салым»
15:08
Сооронбай Жээнбеков объяснил, почему выборы проведут в период пандемии COVID-19