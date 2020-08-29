Цифра дня. 179 тысяч 707 звонков поступило за все время в кол-центр 118

За все время работы кол-центр 118 принял 179 тысяч 707 звонков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, «Линия самодиагностики — 118» запущена 6 апреля мэрией Бишкека совместно с Минздравом КР, Городским управлением здравоохранения, Фондом «Сорос-Кыргызстан», ОАО «Кыргызтелеком» и швейцарским проектом «Реформы медицинского образования». Благодаря последнему служба вышла на национальный уровень, развернув центры обработки вызовов и в регионах страны.

Рекордное количество звонков в кол-центр по республике поступило в июле — 108 тысяч 54, в Бишкеке — в июне, 42 тысячи 421 обращение.

В мэрии добавили, что кол-центр 118 продолжает медконсультации в штатном режиме. С 1 сентября финансирование линии прекращается.