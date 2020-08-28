В двух исправительных колониях открыли швейный цех и обувное производство

В исправительных колониях № 2 и 3 открыли швейный цех и обувное производство. Об этом сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

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Организация процесса обошлась в $96 тысяч 382. В двух цехах установили четыре обувных и 25 швейных машин.

«Важный аспект проекта — профессиональная подготовка осужденных. После обучения они получат официальные сертификаты и будут работать в цехах. В производстве участвуют осужденные женщины и мужчины, потому что часть обуви находится в женской колонии, а другая — в мужской. В будущем планируется производить от 40 до 60 пар обуви в день. На этих участках могут работать более 30 осужденных», — проинформировали в ведомстве.