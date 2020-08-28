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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Родственников Курсана Асанова вызывают на допрос в Военную прокуратуру

Родственников экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова вызывают на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, на допрос родных бывшего милицейского чиновника приглашают не сотрудники надзорного органа, а МВД.

«На допрос их начали приглашать сразу после того, как стало известно, что Курсан Асанов будет баллотироваться в депутаты. Звонят почему-то из МВД, а не из Военной прокуратуры. Родным моего подзащитного ничего не объясняют, в грубой форме вызывают в прокуратуру. На юге родственников Курсана Асанова тоже приглашают на допрос. Все звонки сопровождаются нецензурной лексикой», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163497/
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