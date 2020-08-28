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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 275 тысяч 793. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 24 миллиона 452 тысячи 629 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 867 тысяч 785), Бразилии (3 миллиона 761 тысяча 391), Индии (3 миллиона 387,5 тысячи), России (972 тысячи 972), Южной Африке (618 тысяч 286), Перу (613 тысяч 378), Колумбии (581 тысяча 995), Мексике (579 тысяч 914) и Испании (429 тысяч 507).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 15,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 202 тысячи 840 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 831 тысячи 586. За последние двое суток показатель вырос на 5 тысяч 890 человек. В том числе в США скончались 181 тысяча 824 человека, Бразилии — 118 тысяч 649, Мексике — 62 тысячи 594, Индии — 61 тысяча 529 и Великобритании — 41 тысяча 564.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 587 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 408, Узбекистане — 40 тысяч 447, Таджикистане — 8 тысяч 449.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163491/
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