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Общество

Волонтеры просят предоставить бесплатные адвокатские услуги людям с ОВЗ

Омбудсмен Токон Мамытов провел встречу с волонтерами из регионов, занимающимися поддержкой и защитой прав людей с ОВЗ. Об этом сообщили в офисе акыйкатчи.

Там рассказали, что на встрече обсуждали защиту прав людей с ограниченными возможностями здоровья на полноценное медицинское, социально-экономическое и финансовое обеспечение со стороны государства.

«Отдельной темой стал вопрос о недоступности для большинства ЛОВЗ услуг адвокатов. В связи с этим волонтеры обратились к акыйкатчи с просьбой оказать поддержку и ходатайствовать перед правительством и Министерством юстиции о возможности предоставления Центром по координации гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) при Минюсте бесплатных адвокатских услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Токон Мамытов пообещал, что все жалобы и предложения волонтеров будут рассмотрены в индивидуальном порядке, вся работа будет проходить под контролем руководства института акыйкатчи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163487/
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