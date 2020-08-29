В Бишкеке 29 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 17 минут.
У кого намечается той
Акылбек Ибраев
Родился 29 августа 1968 года в селе Кок-Джар Нарынской области. Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны.
Сергей Качурин
Родился 29 августа 1973 года. Фехтовальщик. Участник Олимпийских игр.
Памятные даты
Продемонстрирована первая электроплита
В 1883 году Томас Ахерн продемонстрировал, как можно готовить пищу с использованием свойств электрического тока. Сложно сказать, как выглядела эта плита, так как сам Ахерн забыл о своем изобретении на 9 лет.
В 1892-м в отеле Windsor в Оттаве был прием в честь дорогих гостей, и там Томас Ахерн представил свое изобретение второй раз. Канадская пресса тогда писала: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний».
И тут бы заговорить о новом мировом открытии, но о нем опять благополучно забыли. Да и сам Ахерн не развивал свое изобретение и тем более не поставил его в производство.
За него это сделал в 1908 году немец Эмиль Ратенау, который сразу же запустил электроплиты в массовое производство.
Запатентован мотоцикл
В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.
Готлиб Даймлер с 1872-го занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом основал фирму, которая к 1885 году довела двигатель до готового образца.
Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Готлиб не нашел ничего лучшего, чем велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».
Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!».
Куда сходить
Культура
- онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
- в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка, а также будет «Открытый микрофон»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится выставка-продажа.