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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 17 минут.

У кого намечается той

Акылбек Ибраев

Родился 29 августа 1968 года в селе Кок-Джар Нарынской области. Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны.

Сергей Качурин

Родился 29 августа 1973 года. Фехтовальщик. Участник Олимпийских игр.

Памятные даты

Продемонстрирована первая электроплита

из интернета
Фото из интернета. Мобильная индукционная плита от Electrolux

В 1883 году Томас Ахерн продемонстрировал, как можно готовить пищу с использованием свойств электрического тока. Сложно сказать, как выглядела эта плита, так как сам Ахерн забыл о своем изобретении на 9 лет.

В 1892-м в отеле Windsor в Оттаве был прием в честь дорогих гостей, и там Томас Ахерн представил свое изобретение второй раз. Канадская пресса тогда писала: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний».

И тут бы заговорить о новом мировом открытии, но о нем опять благополучно забыли. Да и сам Ахерн не развивал свое изобретение и тем более не поставил его в производство.

За него это сделал в 1908 году немец Эмиль Ратенау, который сразу же запустил электроплиты в массовое производство.

Запатентован мотоцикл

Стивена Ханафина
Фото Стивена Ханафина. Мотоцикл Даймлера с двигателем внутреннего сгорания 1885 года

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Готлиб Даймлер с 1872-го занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом основал фирму, которая к 1885 году довела двигатель до готового образца.

Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Готлиб не нашел ничего лучшего, чем велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

из интернета
Фото из интернета. Harley-Davidson Sportster 1200

Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!».

Куда сходить

Культура

  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка, а также будет «Открытый микрофон»;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится выставка-продажа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163477/
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