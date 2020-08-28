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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 128 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 587

В Кыргызстане выявили еще 128 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выявили 18 новых случаев, в Оше — 3, Чуйской области — 12, Ошской — 14, Таласской — 6, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 27, Баткенской − 21.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 587 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163474/
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