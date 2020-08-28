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Общество

Туалет за 3,4 миллиона сомов построят в парке Победы в Караколе

В парке Победы в городе Караколе построят общественный туалет за 3 миллиона 418 тысяч сомов. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

Фонда развития Иссык-Кульской области
Фото Фонда развития Иссык-Кульской области. В Караколе построят туалет за 3,4 миллиона сомов

По его данным, в сметную стоимость включены полные затраты, накладные расходы, технические и трудовые затраты, сметная прибыль.

«В туалете будет холл, касса, мужской туалет для лиц с инвалидностью, мужские кабины, мойки для рук и писсуары в мужском отделе. Женский туалет для лиц с инвалидностью, женские кабины, мойки для рук, лестничная площадка и пандус. Договор на строительство составили с ОсОО «Чынгыз Интернэшнл Групп», — проинформировали в фонде.

Ранее в Иссык-Кульской областной больнице построили туалет за 1,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163463/
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