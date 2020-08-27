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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дистанционное обучение. В Бишкеке только у 350 семей нет телевизоров

В Бишкеке только у 350 семей нет телевизоров. Об этом 24.kg сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

По ее словам, летом управление провело анализ, у кого дома отсутствует телевизор. «Мы делали упор на них, потому что с начала нового учебного года возобновится трансляция видеоуроков», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что управление совместно с акимиатами и школами проработали вопрос обеспечения телевизорами тех семей, которые их не имеют. «Принято решение, что временно им будет передана техника, которая есть в учебных заведениях», — уточнила она.

Начальник управления сказала, что акцент на обеспечение смартфонами управление не ставило. Отметим, что в мае анализ показал, что только у 2 тысяч 646 учеников в Бишкеке нет собственных телефонов.

Напомним, что в новом учебном году только первоклассники будут обучаться непосредственно в школе. Ученики остальных классов, учащиеся колледжей, студенты — в онлайн-режиме. Дальнейший порядок обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163447/
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