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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, велопробег и «Открытый микрофон»

Выставки, ярмарки

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star.

29 августа. Выставка-продажа

Кроме арт-выставки, гостей ждут мини-walk-in day — возможность получить татуировку от мастеров, тематический магазинчик, музыка на винилах от DJ Huchifun.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 17.00-24.00.

Акции, концерты, походы

29 августа. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить на сцене нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

30 августа. Велопробег-2020

Принять участие в акции может любой желающий. Участники велопробега обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты.

Парк Здоровья, 9.00.

Для детей

29 августа. Крио-шоу

Интереснейшие эксперименты с жидким азотом, температура которого минус 196 градусов. Приглашенный химик угостит гостей крио-попкорном и мороженым. Регистрация по телефону 0702763679.

Центр отдыха Hyde Park, 15.00.

30 августа. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163445/
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