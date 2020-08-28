Афиша Бишкека на выходные: выставки, велопробег и «Открытый микрофон»

Выставки, ярмарки
15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»
Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее
Выставку можно посетить по ссылке.
23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка
Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.
Кафе Chicken Star.
Выставка-продажа
Кроме арт-выставки, гостей ждут мини-walk-in day — возможность получить татуировку от мастеров, тематический магазинчик, музыка на винилах от DJ Huchifun.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 17.00-24.00.
Акции, концерты, походы
29 августа. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить на сцене нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
30 августа. Велопробег-2020
Принять участие в акции может любой желающий. Участники велопробега обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты.
Парк Здоровья, 9.00.
Для детей
29 августа. Крио-шоу
Интереснейшие эксперименты с жидким азотом, температура которого минус 196 градусов. Приглашенный химик угостит гостей крио-попкорном и мороженым. Регистрация по телефону 0702763679.
Центр отдыха Hyde Park, 15.00.
30 августа. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.