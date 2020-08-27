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Общество

Мэрия Бишкека снова обещает убрать микроавтобусы из центра. Изменят 14 маршрутов

В Бишкеке из центра города уберут 14 микроавтобусных маршрутов. Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник управления городского транспорта мэрии Бишкека Сатыбалды Хакимов.

Он напомнил, что мэрия провела тендер на приобретение 100 новых автобусов. После их прибытия будут изменены маршруты микроавтобусов. Они не будут заезжать в центр столицы.

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Но дату, когда автобусы прибудут в Бишкек, чиновник не назвал. Ранее мэрия планировала выпустить муниципальные ценные бумаги, чтобы приобрести автобусы. Однако депутаты БГК не стали рассматривать проект постановления муниципалитета и отложили вопрос на осень.

Напомним, согласно постановлению правительства мэрия Бишкека должна была разгрузить центральную часть города до 30 июня 2019 года. В частности, предлагалось разрешить движение в квадрате, ограниченном проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии только легковому и общественному муниципальному транспорту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163427/
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