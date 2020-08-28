Коронавирус в Кыргызстане. Как общественный транспорт соблюдает санитарные нормы

Ситуация в Кыргызстане с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась, но в стране сохраняются режим ЧС и санитарные требования, которые большинство граждан уже не соблюдают. Маски в общественном транспорте и магазинах носят единицы, санитайзерами не пользуются, дистанцию не сохраняют.

Журналист 24.kg проехался по городу и узнал, как в общественном транспорте следуют нормам, предписанным республиканским штабом.

Мэрия Бишкека на прошлой неделе ввела послабления: открылись парки, продлили режим работы крупных торговых точек и общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутки теперь не ходят только с 11.00 до 14.00 — санитарный перерыв для мойки, чистки и дезинфекции.

Водителей, не соблюдающих санитарные нормы, штрафуют. Это дисциплинирует не всех: некоторые приспускают маску на подбородок, а кто-то и вовсе не надевает ее.

Не везде есть дезинфицирующие средства для рук. В некоторых случаях санитайзеры установлены для проформы — они либо пусты, либо неисправны. Отметим, большинство пассажиров это никак не беспокоит, мало и тех, кто дезинфицирует руки в салоне общественного транспорта.

О соблюдении дистанции в общественном транспорте и речи быть не может. В часы пик маршрутки набиты до отказа, в автобусах и троллейбусах ситуация чуть лучше, но о пресловутых 1,5-2 метрах здесь тоже остается только мечтать.

На остановках в часы пик тоже столпотворение. Дистанцию почти не соблюдают и маски не надевают.

Фото 24.kg. Скопление людей на остановках

На сегодня в стране зарегистрировано 43 тысячи 587 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, из них 37 тысяч 726 вылечились, умерли 1 тысяча 58 человек.