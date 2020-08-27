В Бишкеке реализовано 144 тысячи платежных карт «Тулпар». Об этом на брифинге сообщил глава управления городского транспорта (УГТ) Сатыбалды Хакимов.

По его словам, на сегодня управление реализовало 100 тысяч стандартных, 38 тысяч льготных — для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 6 тысяч — предназначенных для школьников карт.

Как отметил Тимур Саадабаев, директор компании BPC KG, которая занимается внедрением электронного билетирования, для дальнейшей реализации на данный момент имеется 90 тысяч стандартных (синих), 50 тысяч льготных (красных) и 60 тысяч школьных (зеленых) карт.

Участники брифинга подчеркнули, что использование указанных платежных карт снизит риск заражения коронавирусом и обеспечит безопасное движение на дороге ввиду отсутствия контакта между пассажирами и водителем в процессе оплаты проезда.

Карты можно будет приобрести в почтовых отделениях, офисах мобильных операторов и у водителей городского транспорта. Школьникам проездные выдадут в учебном заведении, где учится ребенок. На них оформят именные карточки. Стоимость проездного для учеников — 175 сомов в месяц, для взрослых — 495 сомов.

Сама электронная карточка стоит 50 сомов.