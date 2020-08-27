12:26
USD 78.19
EUR 92.37
RUB 1.04
Общество

В Бишкеке реализовано 144 тысячи платежных карт «Тулпар»

В Бишкеке реализовано 144 тысячи платежных карт «Тулпар». Об этом на брифинге сообщил глава управления городского транспорта (УГТ) Сатыбалды Хакимов.

По его словам, на сегодня управление реализовало 100 тысяч стандартных, 38 тысяч льготных — для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 6 тысяч — предназначенных для школьников карт.

Как отметил Тимур Саадабаев, директор компании BPC KG, которая занимается внедрением электронного билетирования, для дальнейшей реализации на данный момент имеется 90 тысяч стандартных (синих), 50 тысяч льготных (красных) и 60 тысяч школьных (зеленых) карт.

Участники брифинга подчеркнули, что использование указанных платежных карт снизит риск заражения коронавирусом и обеспечит безопасное движение на дороге ввиду отсутствия контакта между пассажирами и водителем в процессе оплаты проезда.

Карты можно будет приобрести в почтовых отделениях, офисах мобильных операторов и у водителей городского транспорта. Школьникам проездные выдадут в учебном заведении, где учится ребенок. На них оформят именные карточки. Стоимость проездного для учеников — 175 сомов в месяц, для взрослых — 495 сомов.

Сама электронная карточка стоит 50 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163406/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начнут контролировать использование электронных билетов в транспорте
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;Бишкеке ситуация остается напряженной Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 134 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 43&nbsp;023 В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на&nbsp;операцию, скончался Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на операцию, скончался
Выборы-2020. Партия &laquo;Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Бизнес
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Получите фирменные наушники в&nbsp;подарок при покупке Honor Magic Watch 2&nbsp;в O!Store Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
27 августа, четверг
12:15
В Бишкеке во второй раз закрыли компьютерный клуб, работающий без разрешения В Бишкеке во второй раз закрыли компьютерный клуб, рабо...
12:02
Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан
11:45
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,1 миллиона человек
11:43
За самоотверженную борьбу с COVID-19 Сооронбай Жээнбеков наградил медиков
11:34
Депортированный в Узбекистан оппозиционный журналист заявил о пытках в СИЗО ГКНБ