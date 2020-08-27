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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Уязвимые слои населения оказались под ударом

В период карантина из-за коронавируса в Кыргызстане усилилась дискриминация, стигма и нетерпимость в отношении уязвимых групп населения. Об этом на пресс-конференции заявили члены Коалиции за равенство.

По словам представителя организации Инги Сикорской, язык ненависти в медиа и публичных дискуссиях лишь усугубил ситуацию и сформировал у аудитории негативное отношение к разным социальным группам.

В свою очередь члены НПО «Назик Кыз» рассказали, что множество женщин с инвалидностью голодали. «Из-за режима ЧП многие из них не успели получить или снять с банковских счетов свои пенсии и пособия. Самостоятельно добраться до банка и выстоять там очередь людям с ограниченными возможностями здоровья было крайне затруднительно, так как общественный транспорт не работал», — говорят правозащитники.

Эксперты зафиксировали также факты, когда женщины-инвалиды не смогли вовремя получить медицинскую помощь. Пострадали и представители ЛГБТ-сообщества.

По данным опросов, проведенных НПО «Кыргыз Индиго» в период карантина, 68 процентов ЛГБТ остались без работы и средств к существованию и нуждались в продуктовых пакетах. Среди других задокументированных случаев дискриминации — насилие в отношении женщин в период самоизоляции со стороны родственников. Эксперты Кризисного центра «Шанс» сообщили, что за последние четыре месяца количество звонков на горячую линию от жертв насилия с просьбой о помощи увеличилось в десять раз. «Женщины подвергались избиениям, давлению и другим формам насилия со стороны родственников, что подорвало их физическое и психическое здоровье, а также привело к угрозе жизни», — отметили правозащитники.

«Школа миротворчества и медиатехнологий сообщила об усилившихся тенденциях ненависти и языка вражды в общественных дискуссиях в период пандемии, когда жертвами речевых и физических атак стали граждане КНР, работающие на рынке «Джунхай», которых со своих рабочих мест выгнала агрессивно настроенная толпа», — добавила Инга Сикорская.

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Она подчеркнула, что ксенофобы из этой группы заставили торговцев закрыть свои магазины под предлогом боязни распространения коронавируса.

«Всплеск ненависти был также зафиксирован в отношении верующих-мусульман, вернувшихся из Умры, когда стало известно о положительном ПЦР- анализе у некоторых паломников. Ненавистнические и оскорбительные высказывания в отношении возвращающихся трудовых мигрантов и внутренних перемещенных лиц также были задокументированы и лишь подчеркнули высокий уровень языка вражды и существующую дискриминацию в публичном пространстве», — сказала глава Коалиции за равенство.

Эксперты дали свои рекомендации, как исправить ситуацию. Одна из основных — скорейшее принятие всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, которое поможет защитить меньшинства и социальные группы от нетерпимости, насилия и стигматизации и улучшить ситуацию с правами человека в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163403/
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