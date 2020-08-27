В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 275 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке вылечились 115 человек, в Оше — 12, Чуйской области — 17, Ошской — 23, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 24, Баткенской — 33, Таласской — 15, Джалал-Абадской — 28.

Всего за весь период зарегистрировали 37 тысяч 492 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.