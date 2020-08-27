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Общество

В городе Ош будут бороться с беспорядочными парковками рядом с кафе

В Оше усилили работу против беспорядочных парковок у точек общепита, которые создают помехи для движения пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в частности, это касается улицы Шакирова, где после обращений граждан у расположенных здесь кафе «Семейный», «Манас-Ата» и «Береке» демонтировали ливневые решетки на арычных сетях, из-за чего приезжающие сюда автомобили закрывали тротуар.

МП «Ошские городские дороги» демонтировало ливневые решетки и установило соответствующие дорожные знаки, запрещающие парковку на тротуарах у торговых точек.

Администрациям предприятий общественного питания неоднократно выдавались предписания.

Район патрулирует спецтехника по оказанию услуг эвакуатора. Незаконно припаркованные на тротуарах автомобили будут отправлены на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163384/
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