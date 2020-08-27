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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как восстановиться после COVID-19. Что есть и пить, отчего отказаться: советы

После COVID-19 еще некоторое время выздоровевший человек может чувствовать слабость, быструю утомляемость, потерю тонуса в мышцах. В Минздраве рассказали, как восстановиться после болезни.

В ведомстве отметили, что не стоит пытаться вернуться к привычному ритму жизни сразу же после выздоровления. Восстановление будет происходить у каждого по-разному, все зависит от индивидуальных особенностей.

  • Пейте не менее 2 литров жидкости в день. Очень полезны компоты, морс, отвар шиповника, чай с лимоном или чистая вода, в которую также можно добавить лимон. Обязательно надо включать в рацион кисломолочные напитки — айран, кефир. Они способствуют нормализации работы кишечника.
  • Рекомендуется употреблять нежирное мясо — говядину, курицу, индейку. Лучше в вареном виде. Включите в рацион рыбу (приготовленную на пару или запеченную). Полезны фруктовые и овощные пюре. Постепенно добавляйте в рацион калорийные продукты. Ограничьте употребление сахара. Исключите жареные, жирные, копченые блюда.
  • В рационе обязательно должны быть продукты, которые содержат витамин С, — лимон, шиповник, черная смородина, болгарский перец, шпинат, петрушка, щавель, укроп.
  • К физической активности надо возвращаться постепенно и очень осторожно. Начать стоит с недолгих прогулок в легком темпе, постепенно увеличивая время и темп ходьбы. Людям, которые перенесли болезнь в тяжелой форме, обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом по поводу допустимых физических нагрузок.
  • Для полноценного восстановления необходим непрерывный ночной сон в течение восьми часов в сутки. Нужно выделять время для отдыха в дневное время.
  • Поскольку защитные силы организма снижены, человеку необходимо беречься от простуд, не употреблять холодные напитки и обязательно соблюдать все санитарные нормы.
  • Необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163381/
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