Как восстановиться после COVID-19. Что есть и пить, отчего отказаться: советы

После COVID-19 еще некоторое время выздоровевший человек может чувствовать слабость, быструю утомляемость, потерю тонуса в мышцах. В Минздраве рассказали, как восстановиться после болезни.

В ведомстве отметили, что не стоит пытаться вернуться к привычному ритму жизни сразу же после выздоровления. Восстановление будет происходить у каждого по-разному, все зависит от индивидуальных особенностей.