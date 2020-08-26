«Дайте WhatsApp президента». Топ-30 вопросов в кол-центр 118

Где берут ПЦР-анализы у кошки, как готовить еду, чтобы не заболеть коронавирусом, как связаться с президентом и премьер-министром. О том, что еще беспокоило звонивших в кол-центр 118, рассказали в пресс-службе мэрии Бишкека.
В муниципалитете напомнили, что мэрия совместно с Минздравом, фондом «Сорос-Кыргызстан», городским управлением здравоохранения запустили проект «Линия самодиагностики 118» для оказания консультативной помощи горожанам.
«К нам звонили по разным причинам, кто-то с симптомами ОРВИ, COVID-19, кто-то консультировался по другим заболеваниям, а некоторым просто нужно было выговориться. Наши операторы терпеливо консультировали каждого горожанина, но иногда к нам поступали и очень смешные вопросы», — отметили в мэрии.
Топ-30 смешных запросов в кол-центр 118:
- «Здравствуйте, мы только что за свет заплатили, вы не могли бы свет включить?»;
- «Как я должен приготовить мясо и овощи, чтобы не заразиться коронавирусом?»;
- «Сколько раз нужно сделать КТ, чтобы не заболеть коронавирусом?»;
- «Мы нашли мышку в муке, мы можем есть эту муку?»;
- «Я слышал, коронавирус приводит к импотенции, это правда?»;
- «Дайте WhatsApp-номер Сооронбая Жээнбекова и Кубатбека Боронова»;
- «Мои родственники приехали, мне открывать дверь или нет?»;
- «Позови Абылгазиева к трубке, вы же там рядом сидите»;
- «Почему по КТР такие грустные программы? Вы же регулируете, скажите, чтобы и развлекательные программы были»;
- «Почему на кыргызских телеканалах все только на кыргызском языке?»;
- «Добрый день, вот мы с женой болеем коронавирусом, нам зачать ребенка можно?»;
- «Коронавирус половым путем не передается?»;
- «Здравствуйте, у моей кошки все симптомы COVID-19, где берут ПЦР у кошек?»;
- «Транспорт в какое время ездит? Когда будет полный день ездить?»;
- «А когда кинотеатры будут работать?»;
- «А кальян курить можно?»;
- «На «Х» улице посадили цветы, и никто их не поливает! Вы можете приехать полить их, они ведь влияют на окружающую среду, а это плюс в борьбе с коронавирусом!»;
- «118, пожалуйста, можете приехать обработать дверную ручку моего дома снаружи, ко мне вчера кто-то стучался, но я не открыла»;
- «Не подскажете, сколько сейчас времени?»;
- «Когда пенсию дадут?»;
- «Рестораны закрыты, работы нет, где мне найти работу?»;
- «Я вот с тараканами борюсь, никак не могу избавиться от них. А от них можно заразиться?»;
- «Можно узнать штраф на авто?»;
- «Сколько стоит докторская колбаса?»;
- «Заберите, пожалуйста, моего мужа в обсервацию, он уже вторую неделю пьет»;
- «Девушка, я вот пью водку, это же поможет не заразиться?»;
- «Поговорите с моим мужем, он меня не слушается, каждый день пьет, чтоб не заразиться»;
- «Поговорите, пожалуйста, с моей женой, объясните ей, что нельзя разговаривать во время подачи еды, вирус передается через слюну»;
- «А можно во время пандемии любовью заниматься?»;
- «Здравствуйте, загрузите, пожалуйста, единицы!».
Напомним, что кол-центр 118 продолжает консультации. В мэрии призывают горожан соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маски.