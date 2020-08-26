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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Более 3 тысяч нуждающихся в Бишкеке и Чуйской области получат продуктовые наборы

Всемирная ассамблея мусульманской молодежи предоставила Министерству труда и соцразвития гуманитарную помощь продуктовыми наборами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что помощь оказали в рамках благотворительного проекта «Одна нация — одно сердце». «Продукты раздадут 3 тысячам нуждающихся семей, которые живут в Бишкеке и Чуйской области», — проинформировали в Минтруда.

В ведомстве отметили, что ранее продовольственные наборы раздали 13 тысячам семей, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163362/
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