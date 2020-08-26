Готовы точные схемы 25 столичных жилмассивов

В Бишкеке завершили инвентаризацию 25 жилых массивов. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, всего в столице 47 жилмассивов, в которых проживает более 220 тысяч человек.

Накануне в Бишкекглавархитектуре под руководством вице-мэра Уланбека Азыгалиева прошло итоговое собрание штаба застройщиков, в котором приняли участие сотрудники муниципального предприятия, районных администраций, Госрегистра и представители штаба застройщиков.

По словам вице-мэра, чтобы горожане смогли узаконить земельные участки в рамках правового поля, необходимо упорядочить всю градостроительную документацию.

«К сожалению, многие земельные участки и домостроения не узаконены по различным обстоятельствам. Одна из причин — отсутствие единой схемы новостроек. У многих имеется пять-шесть схем, и какая из них законна — никто не знает. В БГА — один документ, в Госрегистре — второй, в мэрии — третий, в акимиате — четвертый. Поэтому необходимо упорядочить градостроительную документацию, сделать единую схему, на основании которой мэрия будет узаконивать. Эту работу проводим в течение года, 25 завершили, остальные схемы планируем завершить в течение месяца-двух», — отметил он.