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Общество

Мэрия Бишкека выявила более 4 тысяч нарушений правил землепользования

Мэрия Бишкека выявила более 4 тысяч нарушений правил землепользования и строительства. В основном это незаконное строительство или расширение территории и просрочка арендной платы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление землепользования и строительства провело инвентаризацию объектов на муниципальной территории. 

«Специальная комиссия обследовала территорию площадью 13 тысяч 946,57 гектара, на которой расположены 17 тысяч 267 объектов. На них выявлено 4 тысячи 247 случаев нарушения правил землепользования и строительства», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что документооборот в управлении полностью ведется в автоматизированной информационной системе (АИС), разработано мобильное приложение с указанием полной информации всех объектов на цифровой карте.

Бишкекчан просят сообщать о незаконно или неправильно установленных объектах по номеру: 0703633833 (Алина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163359/
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