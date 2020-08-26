Мэрия Бишкека выявила более 4 тысяч нарушений правил землепользования и строительства. В основном это незаконное строительство или расширение территории и просрочка арендной платы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление землепользования и строительства провело инвентаризацию объектов на муниципальной территории.

«Специальная комиссия обследовала территорию площадью 13 тысяч 946,57 гектара, на которой расположены 17 тысяч 267 объектов. На них выявлено 4 тысячи 247 случаев нарушения правил землепользования и строительства», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что документооборот в управлении полностью ведется в автоматизированной информационной системе (АИС), разработано мобильное приложение с указанием полной информации всех объектов на цифровой карте.

Бишкекчан просят сообщать о незаконно или неправильно установленных объектах по номеру: 0703633833 (Алина).