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Общество

Кыргызстанка просит спасти сына. На лечение нужно 150 тысяч сомов

Кыргызстанка Елена Честикина просит спасти сына Никиту. На лечение нужно 150 тысяч сомов.

Елена Честикина мать-одиночка, воспитывает двоих детей. Их отец умер. «У сына в 17 лет обнаружили саркому с метастазами в легких. Его положили в детское отделение Центра онкологии. Госпитализация была бесплатная, мы покупали один-два препарата, справлялись. Но 2 августа Никите исполнилось 18 лет, и его перевели во взрослое отделение, где абсолютно за все необходимо платить. Назначили шесть курсов химиотерапии. Мы прошли только два, готовимся к третьему», — рассказала женщина.

«Один курс стоит около 50 тысяч сомов, на оставшиеся три курса нам необходимо собрать почти 150 тысяч сомов. Что будет дальше — не знаю, возможно, назначат операцию. Родственников у нас мало, помогли одноклассники сына, знакомые. На следующую химиотерапию денег уже нет. Поэтому просим о помощи всех неравнодушных», — добавила Елена Честикина.

Никита окончил 11-й класс, надеется выздороветь и пойти учиться, как его сверстники.

Для желающих помочь Никите в лечении — телефон мамы и номер кошелька «Эльсом» 0555111234.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163350/
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