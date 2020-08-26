В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали четыре случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 3 случая, в Баткенской области — 1.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписано 3 медработника.

Всего за весь период коронавирус зарегистрировали у 3 тысяч 114 медиков, выздоровели — 2 тысячи 390 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.