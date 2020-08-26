В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек

В Кыргызстане от коронавируса умер один человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, летальный исход зарегистрирован в Бишкеке.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 58 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.