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Общество

В парке «Ынтымак» пройдет акция против курения

В парке «Ынтымак» сегодня пройдет акция против курения в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в зоне отдыха установят 10 иллюстрированных стендов «Парк — зона отдыха без табачного дыма».

В муниципалитете добавили, что в парки приходят отдохнуть, но некоторые люди курят, несмотря на то, что рядом находятся дети.

Подобные стенды планируют установить и в остальных парках города.

Инициатива акции принадлежит Бишкекскому центру укрепления здоровья (БЦУЗ) и муниципальному предприятию «Городские парки».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163322/
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