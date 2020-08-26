В парке «Ынтымак» пройдет акция против курения

В парке «Ынтымак» сегодня пройдет акция против курения в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в зоне отдыха установят 10 иллюстрированных стендов «Парк — зона отдыха без табачного дыма».

В муниципалитете добавили, что в парки приходят отдохнуть, но некоторые люди курят, несмотря на то, что рядом находятся дети.

Подобные стенды планируют установить и в остальных парках города.

Инициатива акции принадлежит Бишкекскому центру укрепления здоровья (БЦУЗ) и муниципальному предприятию «Городские парки».