В Кыргызстане выявили еще 113 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выявили 42 новых случая, в Оше — 3, Чуйской области — 8, Ошской — 12, Таласской — 1, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 7, Баткенской − 21.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 358 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.