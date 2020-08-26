В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 292 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке вылечились 137 человек, в Оше — 1, Чуйской области — 20, Ошской —30 , Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 30, Баткенской — 29, Таласской — 8, Джалал-Абадской — 29.

Всего за весь период зарегистрировали 37 тысяч 217 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.