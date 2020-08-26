В Кыргызстане стало меньше практикующих врачей. Об этом свидетельствует статистика Центра электронного здравоохранения.
В среднем по России, для сравнения, обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 37,4.
При этом последние четыре года число подготовленных медицинских и фармацевтических кадров (по бюджетной и контрактной формам обучения) растет. В 2019 году медицинские вузы и факультеты по Кыргызстану окончил 3 тысячи 471 выпускник (в 2018-м — 2,8 тысячи человек, в 2017-м — 2,5 тысячи).
Абсолютное число врачей всех специальностей по Кыргызстану в 2019 году составило 13 тысяч 709, а включая аспирантов и клинических ординаторов — 15 тысяч 464. В том числе оказывали практическую помощь — 11,4 тысячи медиков (вместе с аспирантами и ординаторами — 12,8 тысячи).