12:01
USD 77.95
EUR 92.15
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане стало меньше практикующих врачей

В Кыргызстане стало меньше практикующих врачей. Об этом свидетельствует статистика Центра электронного здравоохранения.

По его данным, на 10 тысяч населения в стране в 2017 году приходилось 18,2 практикующих врача. В 2019-м показатель снизился до 17,5.

В среднем по России, для сравнения, обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 37,4.

При этом последние четыре года число подготовленных медицинских и фармацевтических кадров (по бюджетной и контрактной формам обучения) растет. В 2019 году медицинские вузы и факультеты по Кыргызстану окончил 3 тысячи 471 выпускник (в 2018-м — 2,8 тысячи человек, в 2017-м — 2,5 тысячи).

Медиков готовят шесть вузов — КГМА, КРСУ, ОшГУ, Международная школа медицины МУКа, Азиатский мединститут, Джалал-Абадский госуниверситет.

Абсолютное число врачей всех специальностей по Кыргызстану в 2019 году составило 13 тысяч 709, а включая аспирантов и клинических ординаторов — 15 тысяч 464. В том числе оказывали практическую помощь — 11,4 тысячи медиков (вместе с аспирантами и ординаторами — 12,8 тысячи).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163317/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Спасибо, медики! Во Дворце спорта для врачей организовали концерт
Победила дружба. Врачи Кыргызстана и России сыграли в мини-футбол и волейбол
Каких врачей в Кыргызстане больше всего, рассказали в Нацстаткоме
В Кыргызстане сегодня работает всего 7,3 тысячи врачей
Юристы готовы помочь врачам и активистам, открыто говорящим о проблемах
Волонтер Аббас Али Шах решил уехать: стало страшно жить в Кыргызстане
Врач рассказала, что медикам не выплачивают надбавки. Ей грозят увольнением
Врачам Аламединского района не выплатили надбавки. Они обращаются к президенту
В Кыргызстане второй тур приема в колледжи начнется 7 августа
Мэр города Ош подарил дневному стационару три стиральные машины
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 134 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 43&nbsp;023 В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
Выборы-2020. Партия &laquo;Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на&nbsp;операцию, скончался Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на операцию, скончался
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о&nbsp;работе в&nbsp;стационаре Дворца спорта Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
Бизнес
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Получите фирменные наушники в&nbsp;подарок при покупке Honor Magic Watch 2&nbsp;в O!Store Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
26 августа, среда
11:53
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23,8 миллиона человек Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23,8 ми...
11:50
Задержан подозреваемый в избиении пенсионера в Кара-Суу. Он пытался сбежать
11:50
В Кыргызстане стало меньше практикующих врачей
11:36
В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус
11:28
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек