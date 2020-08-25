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Общество

Депутат БГК Валентина Лисниченко стала директором школы № 28

Депутат Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко стала директором столичной школы № 28. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, приказ о назначении подписала глава управления образования столичного муниципалитета Эльмира Иманалиева.

Валентина Лисниченко по образованию математик, свою карьеру начала учителем математики в школе № 8, затем стала заместителем директора по воспитательной части, работала директором школы № 9. Депутат БГК XXII-XXVII созывов. В прошлом году назначена советником председателя правления фонда «Школа Газпром Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163302/
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