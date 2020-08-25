Мэрия Бишкека взыскала с арендатора земли 2,3 миллиона сомов задолженности

Мэрия Бишкека взыскала с арендатора-задолжника 2,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. По ее данным, осенью 2005 года общественному фонду «Ахадият» предоставили земельный участок площадью 16 тысяч квадратных метров на улице Ашар в жилмассиве «Ак-Орго» во временное пользование под проектирование и строительство мечети с учебным центром медресе.

Но фонд не оплачивал арендные платежи, образовалась задолженность. Тогда управление земельных ресурсов (УЗР) столичной мэрии подало иск в суд и выиграло.

«Совместно с подразделением службы судебных исполнителей (ПССИ) по экономическим делам Бишкека мэрия полностью взыскала задолженность в размере 2 миллионов 357 тысяч 996 сомов 67 тыйынов», — отметили в муниципалитете.