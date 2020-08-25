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Общество

На приобретение угля для Бишкекской ТЭЦ потратят 1,2 миллиарда сомов

На приобретение угля для столичной ТЭЦ потратят 1,2 миллиарда сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ОАО «Электрические станции» объявили повторный тендер. Ранее объявленный конкурс не состоялся.

Компания планирует приобрести 336 тысяч тонн угля. Поставщик должен произвести отгрузку угля железнодорожным транспортом на адрес ТЭЦ Бишкека.

Ранее председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов сообщил, что уже заключен договор на поставку на ТЭЦ Бишкека 700 тысяч тонн угля. Будут объявлены конкурсы на поставку угля из Таш-Кумыра и импортного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163259/
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