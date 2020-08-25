Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 155 тысяч 258. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 23 миллиона 575 тысяч 676 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 739 тысяч 564), Бразилии (3 миллиона 622 тысячи 861), Индии (3 миллиона 106 тысяч 348), России (959 тысяч 16), Южной Африке (611 тысяч 450), Перу (594 тысячи 326), Мексике (563 тысячи 705), Колумбии (541 тысяча 139) и Испания (405 тысяч 436).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 15,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 183 тысячи 319 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 811 тысяч 874. За последние двое суток показатель вырос на 4 тысячи 44 человека. В том числе в США скончались 177 тысяч 252 человека, Бразилии — 115 тысяч 309, Мексике — 60,8 тысячи, Индии — 58 тысяч 390 и Великобритании — 41 тысяча 519.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 245 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 104 тысячи 902, Узбекистане — 39 тысяч 948, Таджикистане — 8 тысяч 346.